اعتقال العشرات في عمليات أمنية لتأمين احتفالات ذكرى الاستقلال في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عشرات المشتبه بهم بالتورط في اعتداءات إرهابية، وذلك في إطار عمليات أمنية ومداهمات لقوات الأمن بالعاصمة كابول ومدنا أخرى استعداداً لاحتفالات الذكرى المئوية لاستقلال البلاد عن المملكة المتحدة.

كابول - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان أن "العمليات أسفرت حتى الآن عن اعتقال قوات الأمن عشرات المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية، والتحقيقات ما تزال مستمرة معهم".

ووفقاً للبيان، فقد أطلقت السلطات حملة أمنية مكثفة بدأتها قبل أيّام بهدف تحييد الخلايا والعناصر الإرهابية والمخربين في عدة أنحاء من البلاد.

وتهدف العملية، التي من المقرر أن تستمر لغاية نهاية الأسبوع، إلى إحكام الوضع الأمني في إطار الاستعداد لاحتفالات الذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان، والذي يصادف غداً الاثنين 19 أغسطس/ آب.

وقد دعى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، خلال ترأسه اليوم اجتماعاً أمنياً بالقصر الرئاسي، غداة الهجوم الدموي على حفل للزفاف بكابول، والذي أسقط أكثر من 60 قتيلا، دعى المؤسسات الأمنية "لتعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة التهديدات الإرهابية بخاصة في صالات الأفراح وسائر التجمعات الشعبية".

في غضون ذلك، وجه الرئيس بإلغاء الاحتفالات الخاصة بالذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان، والذي يصادف الإثنين، إثر المجزرة التي ارتكبها تنظيم "داعش" على حفل الزفاف.

وسيقتصر البرنامج على إلقاء الرئيس الأفغاني خطاباً بالمناسبة، ووضع إكليل من الزهور على نصب الاستقلال.