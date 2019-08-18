ألمانيا مستعدة لتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نقلت وكالة "رويترز" عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد قولها إنها ستلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء يوم الأربعاء المقبل للتباحث حول خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل خلال اجتماع بمقر المستشارية "مستعدون لأي نتيجة، ونستطيع قول ذلك، حتى لو تم دون اتفاق. لكن في كل الأحوال سأسعى لإيجاد حلول حتى اليوم الأخير للمفاوضات".
وأضافت "أعتقد أن الخروج باتفاق هو الأفضل دائما... وإذا لم يكن ذلك متاحا، سنكون مستعدين للبديل أيضا".
وقالت الوكالة إن جونسون يسعى لإقناع زعماء الاتحاد باستئناف المحادثات حول الانسحاب أو تحمل نتيجة خروج ثاني أكبر دولة عضو في الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول دون اتفاق يخفف الصدمة الاقتصادية.
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