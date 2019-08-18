بولتون: واشنطن تدين هجوم "داعش" البربري في كابول 

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدين بأشد العبارات، الهجوم البربري، الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي في كابول.

وأعلن تنظيم داعش "الإرهابي" مسؤوليته عن الهجوم على قاعة للأفراح وقع ليل أمس السبت، وأسفر عن مقتل 63 شخصا.

وكتب بولتون على "تويتر": "تفجير كابول، الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي، يمثل عملا بربريا"، مضيفا: "الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الحكومة والشعب الأفغاني".

We condemn in the strongest terms ISIS’ barbaric #kabulblast on the wedding party in Kabul that left nearly 63 dead and hundreds injured. The US stands with the Afghan government and people. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 18, 2019

ولقي ما لا يقل عن 63 شخصا مصرعهم وأصيب 182 آخرين في انفجار استهدف عرسا غربي العاصمة كابول.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي، الذي وقع في العاصمة كابول.

وكتب غني في تغريدة على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم، على توفير منصة للإرهابيين، اليوم هو يوم للحداد".

وكانت المنطقة ذاتها، قد شهدت قبل أكثر من أسبوع، هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية، أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.

وتشهد أفغانستان، ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف والمعارك بين القوات الأمنية وحركة طالبان، ونشاطا ملحوظا من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).