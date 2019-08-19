"علينا الانتظار"... إيران توجه تحذيرا شديد اللجهة إلى أمريكا

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قوله، اليوم الاثنين: "إيران وجهت تحذيرات، عبر السفارة السويسرية في طهران، للولايات المتحدة الأمريكية من أنها ستتحمل عواقب التعرض لناقلة النفط المفرج عنها".

وأضاف موسوي: "علينا انتظار نتائج التحقيق وأمر المحكمة التي تحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها ناقلة النفط البريطانية قبل الإفراج عنها".

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، أمس الأحد، رفض طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بسبب قيود قانونية أوروبية.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "تلقت طلبا أمريكيا مفصلا في 16 أغسطس/ آب الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضحت: "السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة".

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تعهدت طهران بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدها، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة "غريس 1"، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.