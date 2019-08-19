تركيا... اعتقال 418 في إطار تحقيق بشأن مسلحين أكراد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، أن الشرطة اعتقلت 418 شخصا في 29 إقليما ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات لمدن كبرى في جنوب شرق البلاد في إطار تحقيق مرتبط بالإرهاب وتعيين مسؤولين حكوميين مكانهم، بحسب "رويترز".

وكانت مصادر أمنية تركية قالت إن "جهاز الاستخبارات والجيش نفذا في 30 يوليو/ تموز الماضي عملية دقيقة في منطقة "كارا" شمالي العراق".

وأوضحت المصادر للوكالة الرسمية أن "العملية استهدفت سيارة كانت تقل الإرهابيين حاجي كورهان المدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين في تركيا، ومتين أكغون".

وأكدت المصادر أن "القوات التركية تمكنت من تحييد كورهان، وهو أحد قيادات ما يُعرف بصقور حرية كردستان ويلقب بـ"بوتان"، ومساعده أكغون الملقب بكيندال".

وفي بيان سابق، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان أنه "في يوم الأربعاء الموافق 17-7 وقع حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل أدى إلى سقوط موظف في القنصلية التركية بأربيل، يدعى عثمان كوسه، واثنين من مواطني الإقليم هما ناريمان عثمان محمد علي، وبشدار رمضان صالح كضحايا".