تركيا... اعتقال 418 في إطار تحقيق بشأن مسلحين أكراد

وجاء ذلك بعد الإعلان عن إقالة ثلاثة رؤساء بلديات لمدن كبرى في جنوب شرق البلاد في إطار تحقيق مرتبط بالإرهاب وتعيين مسؤولين حكوميين مكانهم، بحسب "رويترز".
وأوضحت المصادر للوكالة الرسمية أن "العملية استهدفت سيارة كانت تقل الإرهابيين حاجي كورهان المدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين في تركيا، ومتين أكغون".
وأكدت المصادر أن "القوات التركية تمكنت من تحييد كورهان، وهو أحد قيادات ما يُعرف بصقور حرية كردستان ويلقب بـ"بوتان"، ومساعده أكغون الملقب بكيندال".
وفي بيان سابق، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان أنه "في يوم الأربعاء الموافق 17-7 وقع حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل أدى إلى سقوط موظف في القنصلية التركية بأربيل، يدعى عثمان كوسه، واثنين من مواطني الإقليم هما ناريمان عثمان محمد علي، وبشدار رمضان صالح كضحايا".
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