إصابة 16 أفغانيا على الأقل في عدة تفجيرات هزت مدينة جلال آباد شرقي البلاد

كابول - سبوتنيك. ونقلت وكالة بجواك المحلية، صباح اليوم الاثنين: "إصابة 16 أفغانيا بعدة انفجارات هزت مدينة جلال آباد أثناء الاحتفالات بيوم الاستقلال"، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات بعد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "العمليات أسفرت حتى الآن عن اعتقال قوات الأمن عشرات المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية، والتحقيقات ما تزال مستمرة معهم".
ووفقا للبيان، فقد أطلقت السلطات حملة أمنية مكثفة بدأتها قبل أيّام بهدف تحييد الخلايا والعناصر الإرهابية والمخربين في عدة أنحاء من البلاد.
وتهدف العملية، التي من المقرر أن تستمر لغاية نهاية الأسبوع، إلى إحكام الوضع الأمني في إطار الاستعداد لاحتفالات الذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان، والذي يصادف اليوم الاثنين 19 أغسطس/ آب.
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