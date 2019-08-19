بضماد على كتفها سيدة فرنسا الأولى تشارك بمناسبة رسمية (صورة)

شاركت السيدة الأولى لفرنسا، بريجيت ماكرون، يوم السبت، مع زوجها إيمانويل ماكرون في اجتماع لبلدية بورميس، واضعة ضمادة على كتفها.

السيدة الأولى شاركت بمناسبة ذكرى تحرير بلدية بورميس الواقعة في مقاطعة فار جنوب شرقي فرنسا برفقة زوجها، واضعة ضمادة على كتفها.

وبحسب صحيفة "Journal du Dimanche" فإن السيدة الأولى انزلقت على متن قارب وتعرضت لخلع في كتفها.

Brigitte Macron se luxe l’épaule lors d’une chute https://t.co/jstJGEDMvA pic.twitter.com/oAD8M3BEgf — Le JDD (@leJDD) August 17, 2019

يذكر بأن ماكرون وزوجته قد قاما بنزهة مع السكان المحليين وقاموا بالتقاط الصور.

ويقضي الرئيس الفرنسي أسبوعه الثاني من إجازته بمنطقة فورت بريجانكون في مقر الرؤساء في كوت دازور.