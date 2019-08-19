إيران تتحدى أمريكا: لا أحد يستطيع إيقاف ظريف

قال حسين قريبي، مساعد وزير الخارجية الايراني، إنه لا يوجد من يستطيع إيقاف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والدبلوماسية الإيرانية.

وكتب قريبي على حسابه على تويتر: "لا يمكن لأحد أن يوقف ظريف والدبلوماسية الإيرانية النشطة. زار قطر الأسبوع الماضي وكان في الكويت يوم أمس وبدأ حاليا جولة على الدول الاسكندنافية تشمل فنلندا والسويد والنرويج"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف قريبي: ظريف سيزور دول شرق آسيا، الصين واليابان الأسبوع المقبل ويجري التخطيط لاجراء زيارات إلى دول أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في 31 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بفرض حظر على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وهو القرار الذي رفضته إيران وسخرت منه، وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن وزير خارجيته، إن "العقوبات المفروضة على ظريف، تظهر لنا أن البيت الأبيض يخشى من قدراته الدبلوماسية. وإذا كانوا جادين في التفاوض، فمن يمكنه التحدث معهم سوى ظريف".

وأضاف روحاني: "ظريف هو رئيس الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية، ويتحدث نيابة عن كل أبناء الشعب الإيراني".

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قرار إدراج اسمه ضمن لائحة الحظر الأمريكي مفخرة كبيرة له.

عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن شكره وامتنانه للشعب الإيراني لتعاطفه معه ومساندته له أثر قرار الحظر الأمريكي على شخص الوزير، وكرر القول: "إنها لمفخرة كبيرة لي أن يفرض علي الحظر بسبب دفاعي عن شعب إيران الشجاع".

وأدان القرار عددا كبيرا من الدول بينهم روسيا وعددا من دول أوروبية القرار الأمريكي.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.