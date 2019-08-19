ظريف: الحديث يجب أن يكون حول إعادة التزام واشنطن بتعهداتها

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يجب الحديث عن إعادة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها التي قطعتها بموجب الاتفاق النووي.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فنلندا في هلسنكي بيكا هافيستو، اليوم الاثنين: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك أرضية للوساطة من أجل خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف: " إيران ليست مهتمة بالصدام مع واشنطن، نحن كنا في اتفاقية بذل الكثير من الجهود عليها وكانت صفقة مثالية لكل الأطراف".

وتابع ظريف: "الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، ويجب أن يكون الحديث عن العودة لطاولة المفاوضات التي انسحبوا منها، والالتزامات التي قطعوها، وكيف يمكن أن يعودوا للالتزام بقرار مجلس الأمن الذي كان برعايتهم".

وأضاف: "التغييرات التي حدثت بعد الانتخابات الأمريكية كانت سببا فيما حدث، لكن الإدارة الأمريكية يجب أن تلتزم بما أبرمته الإدارات السابقة".

وحول التوتر في منطقة الخليج، قال ظريف: "إيران دولة حيوية من أجل أمن واستقرار الخليج ومضيق هرمز... وأمن مضيق هرمز كذلك مهم لإيران ومن صالحنا الإبقاء عليه آمنا".