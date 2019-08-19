أوكرانيا وإسرائيل توقعان برنامج تعاون حتى عام 2022

وقعت أوكرانيا وإسرائيل اتفاقية تعاون في مجالات التعليم والثقافة والشباب والرياضة حتى عام 2022.

كييف - سبوتنيك. صرحت الرئاسة الأوكرانية، في بيان لها بهذا الشأن: قام سفيرا أوكرانيا وإسرائيل بالتوقيع على برنامج التعاون في مجالات التعليم والثقافة والشباب والرياضة بين مكتب وزراء أوكرانيا والحكومة الإسرائيلية حتى عام 2022".

وقام السفيران أيضا بالتوقيع على اتفاقية بين وزارتي التعليم الأوكرانية والإسرائيلية حول المساهمة في دراسة اللغة العبرية في أوكرانيا ودراسة اللغة الأوكرانية في إسرائيل.

كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم "الأولى بين الوزارة الأوكرانية لشؤون السياسة في مجال الزراعة والغذاء ووزارة الزراعة وتنمية الأراضي الزراعية الإسرائيلية حول التعاون في مجال الزراعة. والثانية بين وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية ومكتب براءات الاختراع لوزارة العدل الإسرائيلية".

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو إلى كييف، مساء أمس الأحد في زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها في عدد من الفعاليات.