Widgets Magazine
تسجيل
17:51 19 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    عبد الملك الحوثي

    سياسي سعودي: تعيين "الحوثيين" سفيرا لهم في إيران "باطل"

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01

    أثار إعلان جماعة "أنصار الله" تعيين سفير لها في إيران تساؤلات كثيرة حول الخطوات القادمة لصنعاء، وهل تعد تلك الخطوة تمهيدا للاعتراف الدولي بهم، يرى مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار المناورات السياسية ليس أكثر.

    قال الدكتور، صدقة يحيى فاضل، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشورى السعودي السابق في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "تعيين ميليشيا الحوثي سفيرا لهم في إيران هو أمر يتنافى ويتعارض مع القانون الدولي وقانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".

    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
    © Sputnik . Muhammed Hemeda
    وزير يمني يعلق على التبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين
    وأضاف عضو الشورى "الحوثي هو عبارة عن ميليشيا انقلابية استولت على السلطة في اليمن وأقصت الحكومة الشرعية واستولت على مقاليد الأمور وتسببت في الاحتراب الأهلي الذي مازال يعاني منه اليمن منذ خمس سنوات وحتى الآن".

    وتابع فاضل "المتسبب الرئيسي لما يحدث الآن في اليمن هم الحوثيون، والمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة لا يعترف بهذا الانقلاب، وقد أصدرت القرار 2216 في بداية الأزمة والذي ينص على أن اليمن غير مستقر وأن على قوات التحالف أن تعمل على إعادة الشرعية إلى مكانها في العاصمة صنعاء، وبعدها يتم إجراء الحوارات والتفاهمات بين الفصائل اليمنية المختلفة".

    وأشار عضو الشورى إلى أن القرار الأممي هو المرجعية للاتفاق على دستور يمني يقيم نظاما سياسيا ترضى عنه وتقبله غالبية أبناء الشعب اليمني، مضيفا "اليمن اليوم برحلة انتقالية وهؤلاء الذين يسيطرون على صنعاء لا يمثلون اليمن ولا يعترف بهم دوليا، وتعيينهم لسفراء في إيران أو غيرها هو أمر باطل وغير شرعي".

    أعلنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، تعيين سفير لها في إيران، في إشارة إلى اعتراف طهران بالجماعة.

    وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر، "إن قرارا جمهوريا من المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، صدر بتعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيران".

    وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليا)".

    انظر أيضا:

    "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة العديد من الجيش بإحباط هجوم شمال حجة
    "أنصار الله" توجه رسالة سلام لإنهاء الحرب في اليمن
    برعاية إيرانية... اتفاقات جديدة بين "أنصار الله" وممثلين لـ 4 دول أوروبية
    "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على عرض عسكري في محافظة مأرب
    تفاصيل صاروخ "أنصار الله" الذي أطلق على معسكر ماس غربي اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, إيران, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك