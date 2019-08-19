الولايات المتحدة تمدد الترخيص لـ"هواوي" 90 يوما

صرح وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس لـ"فوكس بزنس" أن واشنطن مددت الترخيص لشركة "هواوي" مدة 90 يوما، ما يتيح للشركة الصينية شراء المنتجات الأمريكية.

وقال روس، اليوم الإثنين: "نمنح الشركات الأمريكية القليل من الوقت الإضافي من أجل أن يعتادوا إنهاء التعامل مع شركة هواوي."

ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن وزارة التجارة الأمريكية تعتزم تأجيل حظر شركة "هواوي" مدة 90 يوما من أجل المحادثات التجارية مع الصين.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي" ليانغ هوا، إن إدراج وزارة التجارة الأمريكية للشركة في القائمة السوداء قد تؤثر على عمليات الشركة في جميع أنحاء العالم، وقد تسبب أضرارًا مباشرة للشركات الأمريكية، لذلك تطلب "هواوي" من الولايات المتحدة أن تستبعدها من القائمة التقييدية المقابلة.