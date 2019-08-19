قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي أصبح في أقوى حالاته، مضيفا: "لكن الديمقراطيين لا يريدون ذلك".

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين: "اقتصادنا أصبح قويا جدا، رغم الصور الكبير في رؤية جاي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي في الولايات المتحدة)".

Our Economy is very strong, despite the horrendous lack of vision by Jay Powell and the Fed, but the Democrats are trying to “will” the Economy to be bad for purposes of the 2020 Election. Very Selfish! Our dollar is so strong that it is sadly hurting other parts of the world... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019

وتابع: "لكن الديمقراطيين يحاولون ويريدون أن يكون الاقتصاد سيئا، لا لشيء سوى أن يكون ورقة بيدهم في حملاتهم لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020".

واستطرد ترامب: "الديمقراطيون أنانيون جدا، رغم أن الدولار الأمريكي في أقوى حالاته، بصورة تجعله يصيب أجزاء أخرى من العالم بأضرار".

.....The Fed Rate, over a fairly short period of time, should be reduced by at least 100 basis points, with perhaps some quantitative easing as well. If that happened, our Economy would be even better, and the World Economy would be greatly and quickly enhanced-good for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019

وطالب ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوات، من شأنها أن تقدم مزيدا من الدعم للاقتصاد الأمريكي، بصورة ستؤثر إيجابا على الاقتصاد العالمي.