إسبانيا تجدد عرضها إنزال مهاجرين في أحد موانئها وتنتقد إيطاليا

وكانت الجمعية الخيرية الإسبانية التي تدير سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) قد قالت، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن إسبانيا وإيطاليا توصلتا فيما يبدو إلى اتفاق على نزول المهاجرين في ميناء مايوركا الإسباني، لكن الحكومة الإسبانية نفت التوصل إلى أي اتفاق من هذا النوع.
وتقطعت السبل بالمهاجرين، ومعظمهم أفارقة، على متن السفينة أوبن آرمز بالقرب من لامبيدوزا منذ 18 يوما بعد أن أمر وزير الداخلية المنتمي لليمين المتطرف ماتيو سالفيني مسؤولي الحكومة بألا يسمحوا بنزولهم. وكان سالفيني قد سمح يوم السبت بنزول 27 قاصرا.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها لم تتلق من أوبن آرمز ردا واضحا بشأن الخطوة التالية التي تود اتخاذها. وأيضا قالت كارمن كالفو القائمة بأعمال نائب رئيس الوزراء لراديو كادينا سير إن الحكومة "قضت عطلة نهاية الأسبوع بالكامل في التحدث إلى الحكومة الإيطالية طالبة منها أن ترد".
وقالت الجمعية الخيرية التي تدير أوبن آرمز إن من غير الملائم أن تقوم السفينة بأي رحلة أخرى بعيدا عن لامبيدوزا في ظل تدهور الأوضاع على متنها.
وقالت الجمعية أيضا اليوم إن إنزال المهاجرين في مايوركا يعني إطالة أمد الأوضاع الصعبة بالفعل على متن السفينة لثلاثة أيام أخرى.
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