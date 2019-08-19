ترامب: على مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أن يدرس خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، ودعا إلى "بعض التيسير الكمي" مع مواصلته الضغط على البنك المركزي.

وقال ترامب، في تدوينة على تويتر "سعر فائدة مجلس الاحتياطي، وخلال فترة زمنية قصيرة، ينبغي أن يتقلص 100 نقطة أساس على الأقل، وربما مع بعض التيسير الكمي أيضا،" مبديا في ذات الوقت تبرمه من قوة الدولار الأمريكي التي "من المحزن أنها تضر بأجزاء أخرى من العالم".

.....The Fed Rate, over a fairly short period of time, should be reduced by at least 100 basis points, with perhaps some quantitative easing as well. If that happened, our Economy would be even better, and the World Economy would be greatly and quickly enhanced-good for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019

وارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم، حيث هدأت التقارير عن جهود تحفيزية في الصين وألمانيا المخاوف من تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي بعدما تأججت الأسبوع الماضي مع تراجع عوائد السندات، وفقا لرويترز.

و بحسب وكالة رويترز، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 249.58 نقطة بما يعادل 0.96 بالمئة ليصل إلى 26135.59 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 34.88 نقطة أو 1.21 بالمئة مسجلا 2923.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 106.82 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 8002.81 نقطة.