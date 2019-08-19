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23:55 19 أغسطس/ أب 2019
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    شوارع خالية في إقليم كشمير وسط إجراءات أمنية مشددة

    باكستان تتهم الهند باستخدام المياه سلاحا في نزاع كشمير

    © REUTERS / DANISH ISMAIL
    العالم
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    قالت باكستان، اليوم الاثنين، إن نيودلهي لم تبلغها بتصريف مياه من أحد السدود مما قد يتسبب في فيضان عبر الحدود، متهمة الهند بشن أحد "حروب الجيل الخامس".

    وتوترت العلاقات بين الجارتين بشدة بعد قرار الهند هذا الشهر إلغاء الوضع الخاص للشطر الهندي من كشمير التي يطالب البلدان بالسيادة عليها. وردت باكستان بغضب وأوقفت وسائل النقل بين البلدين وقطعت العلاقات التجارية مع الهند وطردت السفير الهندي، وفقا لرويترز.

    وقالت إسلام آباد، إن تصريف المياه غير المتوقع في نهر سوتليج الذي يتدفق من الهند إلى باكستان، هو جزء من محاولة من جانب نيودلهي لخرق اتفاق مبرم بين بين البلدين منذ فترة طويلة.

    وقال مزّمل حسين، رئيس هيئة المياه وتنمية الطاقة لرويترز، "يسعون لعزلنا دبلوماسيا وخنق الاقتصاد ومواردنا المائية، والمياه سيكون لها تأثير تلقائي على الاقتصاد والزراعة والري".

    وأضاف حسين، أن الهند تستغل موقعها أعلى النهر لشن أحد "حروب الجيل الخامس" على باكستان.

    وقال خورام شاهزد المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب لرويترز، "لم تبلغ الهند باكستان بتصريف المياه".

    ولم يرد المتحدثان باسم وزارتي المياه والخارجية الهنديتين على طلبات للتعليق.

    معاناة إنسانية في شوارع كشمير بعد إجراءات أمنية مشددة
    © REUTERS / DANISH ISMAIL
    الهند تعاود فرض قيود على التنقل في أجزاء من أكبر مدن كشمير

    وقال مسؤول حكومي هندي مطلع إن تصريف المياه "إجراء روتيني" خلال موسم الرياح الموسمية وإن حجم المياه الذي جرى تصريفه لا يتطلب الإفصاح بموجب الاتفاق بين البلدين.

    غير أن المسؤول أقر بتأثير تدهور العلاقات بين البلدين على تبادل المعلومات بينهما.

    وأضاف المسؤول "كنا نتبادل مثل هذه المعلومات من باب حسن نوايانا... هذه الأيام ولت".

    وتدور خلافات بين الهند وباكستان حول الموارد المائية منذ وقت طويل.

    ويقسم ترتيب توسط فيه البنك الدولي نهر السند وروافده بين البلدين. وتعتمد 80 في المئة من الزراعة في باكستان على الري من هذا النهر.

    وهددت الهند الواقعة أعلى النهر في فبراير شباط بمنع وصول فائض المياه إلى باكستان بعد هجوم انتحاري، نفذته جماعة متشددة مقرها باكستان، في كشمير أودى بحياة 40 فردا من قوات الأمن الهندية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    باكستان, إقليم كشمير, الهند
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