تويتر وفيسبوك يقولان إنهما أحبطا عملية عليهما لتقويض احتجاجات هونغ كونغ

قال موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"، يوم الاثنين، إنهما أحبطا عملية إعلامية تساندها الدولة ومصدرها الصين استهدفت تقويض الاحتجاجات في هونغ كونغ.

وقال تويتر، إنه علق 936 حسابا، وإن العملية بدا أنها جهد منسق تدعمه الدولة ومصدره الصين.

وقال فيسبوك في بيان، إنه أغلق حسابات وصفحات من شبكة صغيرة. وأضاف أن تحقيقا أجراه أثبت وجود صلات بأفراد مرتبطين بالحكومة الصينية.

Removing Coordinated Inauthentic Behavior From China https://t.co/OvjRc7BECb — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) August 19, 2019

وكانت احتجاجات هونغ كونغ التي تمثل أحد أكبر التحديات التي واجهت الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله إلى الحكم في 2012، قد بدأت في يونيو/حزيران ضد مشروع قانون معلق الآن يسمح بتسليم أشخاص من المركز المالي الآسيوي لمحاكمتهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين. ومنذ ذلك الوقت اتسعت مطالب المحتجين وشملت تطبيق الديمقراطية في المدينة.

These covert, manipulative behaviors have no place on our service — they violate the fundamental principles on which Twitter was built. We hope that we can empower further learning and public understanding of these nefarious behaviors that undermine the public conversation. — Twitter Safety (@TwitterSafety) August 19, 2019

وقال تويتر، في تدوينة، إن الحسابات التي علقها قوضت شرعية حركة الاحتجاج في هونغ كونغ ومواقفها السياسية.

Removing Coordinated Inauthentic Behavior From China https://t.co/OvjRc7BECb — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) August 19, 2019

وقال الموقع في بيان منفصل، إنه يطور سياسته الإعلانية ولن يقبل إعلانات من وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة.