"السقوط السريع"... إيران تتحدث عن تفكك الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف أنه "لو جرى تنفيذ مشروع إلغاء الدولار من المعاملات بين روسيا والصين فحينها سنسمع صوت تحطم عظام أمريكا".
من جهة أخرى، أشار القائد العسكري الإيراني، إلى أن "هنالك ولايات في أمريكا مثل كاليفورنيا تسعى من أجل الاستقلال، وفيها حركة تسعى لإجراء الاستفتاء للحصول على الاستقلال ولو تم هذا الأمر ستتبعها سائر الولايات".
وقال إن "موجة واسعة من الانحلال الخلقي والمخدرات والتمييز العنصري والأرقام العالية للجريمة والقتل والانتحار متفشية في أمريكا بحيث أصبحت خارج سيطرة القادة الأمريكيين وأن هذه الإمبراطورية ستسقط أسرع مما يمكن تصوره".
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