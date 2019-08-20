أمريكا تتجه لخفض الضرائب على الدخل من أجل دعم الاقتصاد

يعمل مسؤولون أمريكيون كبار على إمكانية خفض ضرائب الأجور على نحو مؤقت، وذلك لتعزيز الاقتصاد.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، عن 3 مصادر مطلعة أن المسؤولين يبحثون إمكانية خفض ضرائب الأجور على نحو مؤقت في مسعى لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تباطؤ محتمل.

وقالت الصحيفة إن النقاشات الجارية في هذا الشأن مازالت في مراحلها المبكرة، وأن المسؤولين لم يقرروا بعد إن كانوا سيطلبون من الكونغرس الموافقة على خفض ضريبي.

ولا تزال النقاشات حول خفض الضرائب في مراحلها الأولية، وتتضمن مجموعة من الإعفاءات الضريبية الأخرى.

وقال المسؤولون الذين رفضوا ذكر هوياتهم إنه لم يتم إقرار ما إذا كان سيدفع بالكونغرس للموافقة على هذه الإجراءات أم لا.

وتزداد المناقشات في البيت الأبيض حول الدفع بالاقتصاد إلى الأمام.

ورغم أن مداولات كثيرة جرت حول تخفيض الرواتب يوم الاثنين، إلا أن البيت الأبيض أصدر بيانا شكك فيه بأن الفكرة كانت قيد البحث بشكل نشط.