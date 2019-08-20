"قطر للبترول" توقع اتفاق توريد مكثفات مع إكسون في سنغافورة

أعلنت شركة قطر للبترول، ومقرها الدوحة، في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مدته خمس سنوات لإمداد شركة إكسون موبيل آسيا والمحيط الهادي التجارية في سنغافورة بالمكثفات.

وذكرت الشركة أنه بموجب الاتفاقية، ستقوم ببيع المنتجات البترولية المحدودة بتزويد مجمع سنغافورة للتصنيع المتكامل التابع لإكسون موبيل بما مجموعه ستة ملايين برميل من المكثفات منخفضة الكبريت في العام اعتبارا من شهر يوليو/تموز 2019.

وأوضحت: "تعتبر اتفاقية التوريد هذه أول عملية بيع طويلة الأجل مع المستهلك الرئيسي في سنغافورة، مما يعكس اهتمام شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة بالمزيد من المبيعات المباشرة إلى المستهلك الرئيسي".

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "هذا هو إنجاز جديد في توجهنا للوصول مباشرة إلى المستهلك الرئيسي في آسيا. وقد ساهمت معرفتنا باحتياجات المستهلك الرئيسي وتقديم أفضل الخدمات لهم في بناء علاقات ناجحة وفي خلق المزيد من فرص النمو للجميع".

وأضاف الكعبي: "يسعدنا أن نرى علاقتنا مع شركاء يتمتعون بثقة عالية مثل إكسون موبيل تمتد إلى ما وراء حدود دولة قطر وفي مختلف أنحاء العالم. تعد سنغافورة سوقا مهما لنا وهي موقع مجمع إكسون موبيل الأكبر للتكرير، وهو ما يعطي هذه الاتفاقية أهمية إضافية، ويفتح الباب أمام المزيد من الفرص".