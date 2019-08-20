الصين تعلق على الاحتجاجات في موسكو

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوانغ أن موقف عدد من الدول الغربية من الاحتجاجات غير المرخصة في موسكو بمثابة محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وقال شوانغ، اليوم الثلاثاء: "نحن نؤيد الموقف الرسمي لروسيا...هذا تدخل نموذجي في السياسة الداخلية لروسيا، يدل على هيمنة الغرب".

وأكد المتحدث أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية خلال احتجاجات غير مصرح بها، قانونية تماما. وفي الوقت نفسه، أعرب عن قلقه إزاء تصرفات الدول الغربية، "التي تقفز من كل مكان وتتخذ إجراءات غير مناسبة".

وفي وقت سابق، شارك حوالي 1.5 ألف شخص في 3 أغسطس/آب، في مظاهرة غير مصرح بها في وسط موسكو، مكرسة لانتخابات مجلس الدوما في مدينة موسكو، وتم اعتقال حوالي 600 شخص بسبب انتهاكات مختلفة. دعت شرطة موسكو المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في عمل غير منسق، وحذرت من الاستفزازات.