بالصور... كلب ينقذ صاحبه من فكي قرش

أنقذ كلب صاحبه من فكي سمكة قرش كانت قد أمسكت به أثناء ممارسته هواية الصيد في ولاية كاليفورنيا.

ووفقا لمجلة "نيوزويك"، في نهاية تموز / يوليو الماضي، توجه الأمريكي جيمس وايت لممارسة هواية الصيد في خليج بوديغا، مصطحبا معه كلبه (ديربي) الذي ينتمي إلى فصيلة بيتبول.

— Garvin Thomas (@garvinthomas) 16 августа 2019 г.

وبعد فترة وجيزة شعر جيمس بسحب قوي لخط الصيد وسرعان ما اكتشف أن سمكة قرش مسطّحة الرأس بطول مترين قد علقت في الخطاف.

وما كان من سمكة القرش إلا أن اقتربت من الرجل وأمسكت بساقه وبدأت بسحبه إلى المياه.

وهرع الكلب إلى جيمس الذي بدأ بالصراخ طلبا للمساعدة وهاجم القرش فما كان منه إلا أن أفلت ساق الرجل وأبحر بعيدا.

وقال الأمريكي: "لو لا ديربي (الكلب) لكان الأمر انتهى بشكل سيء".

في وقت سابق، أنقذ كلب صاحبته من عضة ثعبان سام في ولاية تينيسي الأمريكية.