إطلاق نار في ألمانيا... والشرطة تلقي القبض على 25 شخصا

أصيبت مدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا، مساء أمس الاثنين، بحالة من الذعر، بعد وقوع حادث إطلاق نار، تسبب في رفع الشرطة درجة الاستعداد إلى القصوى.

وأصيب شخصان على الأقل في واقعة إطلاق النار، أمام مقهى للشيشة في وسط المدينة، وفقا لما نشرته صحيفة "سودتشي زايتونغ".

كما توجه أكثر من 30 شرطيا، مدججين بالسلاح، إلى مكان الواقعة للسيطرة على الوضع، وألقوا القبض على نحو 25 شخصا متورطين في تلك الأحداث.

Schießerei vor Shisha-Bar am Hasselbachplatz in Magdeburg. Das und mehr im Morgenticker. https://t.co/IESUqii6Rv pic.twitter.com/yiA9tesyR4 — MDR SACHSEN-ANHALT (@MDR_SAN) August 20, 2019

​وأشارت الشرطة الألمانية في بيانها، أن القصة بدأت عندما ألقى مجموعة من الأفراد قطع من الأثاث على مرتادي المقهى.

وسرعان ما تطورت الأحداث إلى اشتباكات عنيفة، وصلت إلى حد تبادل إطلاق النار.

ورغم روايات شهود العيان، إلا أن أيا منهم لم يعرف حتى الآن، السبب الحقيقي لاندلاع تلك الاشتباكات.

In Magdeburg: Mehr als 25 Festnahmen nach Schießerei vor Shisha-Bar https://t.co/Un8Zr28WtB pic.twitter.com/CkbaOeBQBG — Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) August 20, 2019

​وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المقهى والمنطقة المحيطة به، وألقت القبض على 25 شخصا من المتورطين في الأحداث.

وعثرت الشرطة في موقع الحادث على طلقات خرطوش وعصاة للبيسبول وسلاح ناري تم إلقاءه أسفل سيارة.