تحييد 5 عناصر من "العمال الكردستاني" بضربات جوية تركية شمالي العراق

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء: "تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بضربات جوية على منطقة متينا شمالي العراق".

وأوضح البيان: "جرى استهداف مواقع للأسلحة والملاجئ والمخابئ التابعة لمسلحي التنظيم في متينا".

وتقع المنطقة ضمن جبل متين بمحافظة دهوك شمال غربي العراق.

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق وخاصة في منطقة جبل قنديل، تقول إن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزن فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا تحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.