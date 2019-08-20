إيران تصف موقف كوريا الشمالية من المفاوضات الأمريكية بالذكي

علقت إيران على الموقف الكوري الشمالي من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال على لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، إن موقف كوريا الشمالية من مطالب أمريكا الأحادية الجانب "ذكي".

وحسب وكالة "مهر" للأنباء، استقبل لاريجاني مساعد رئيس الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية، باك جزل مين اليوم الثلاثاء.

وبحث لاريجاني مع باك العلاقات الكورية الشمالية مع إيران.

وأثنى لاريجاني على التعامل الذكي لكوريا الشمالية مع المفاوضات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أرسل إليه خطابا ليعرب فيه عن تطلعه للقائه واستئناف المفاوضات حول تفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه بادله الرغبة في الاجتماع به مجددا.

وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر"، إن "كيم أرسل إليه خطابا "يقول فيه بشكل لطيف إنه يرغب في مقابلتي وبدء المفاوضات فور التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وأوضح ترامب أن "الخطاب كان في مجمله عبارة عن شكوى من التدريبات السخيفة والمكلفة، كما كان بمثابة اعتذار عن اختبار كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة المدى"، على حد تعبيره، لافتا إلى أن كيم "وعد بوقف تلك الاختبارات الصاروخية فور انتهاء التدريبات العسكرية".