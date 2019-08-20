بالفيديو...بوتين يثني على جمال بريجيت ماكرون

أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جمال بشرة بريجيت ماكرون خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة مرسيليا الفرنسية .

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على الصحفة الرسمية لموقع الكرملين على تويتر، كيف يثني بوتين على جمال زوجة الرئيس الفرنسي، ويقول: "تملكين لون بشرة رائع".

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 августа 2019 г.

وتجيب بريجيت ماكرون بابتسامة: "أنت بحاجة إلى البقاء لوقت أطول هنا".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا، يوم أمس، في زيارة رسمية للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث القضايا المشتركة والملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة الدولية.