طائرة "إير فرانس" متجهة من موسكو إلى باريس تهبط اضطراريا

أفادت شركة "إير فرانس"، اليوم الثلاثاء، بأن طائرتها المتجهة من موسكو إلى باريس قد هبطت اضطراريا في لوكسمبورغ بسبب تنبيه يتعلق بنظام الفرامل.

وقال المكتب الإعلامي للشركة لوكالة " سبوتنيك ": "طاقم رحلة إير فرانس رقم 1145 المتجهة من موسكو إلى مطار شارل دي غول في باريس، قرر الهبوط بالطائرة في لوكسمبورغ كإجراء وقائي ".

وأضاف موضحا: "جاء ذلك بسبب ظهور تنبيه، كان يتعلق بنظام الفرامل".

وأشار المتحدث إلى أن الطائرة هبطت دون أية مشاكل في لوكسمبورغ، وبعد إجراء الفحوصات الفنية اللازمة ستتمكن من متابعة رحلتها.