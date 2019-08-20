توسك: منع إقامة حدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية أمر مفصلي

أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، على أهمية الترتيب الخاص بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث يمنع إقامة حدود فعلية بين المنطقتين، مشيرا لأن معارضة ذلك الترتيب تعد دعما لعودة الحدود

القاهرة -سبوتنيك. جاء ذلك بعد رسالة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى توسك، والتي عدد فيها مساوئ الترتيب الخاص بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، المعروف بـ "باكستوب".

وكتب توسك، عبر حسابه على (تويتر): "باكستوب هي ضمانة لعدم قيام حدود فعلية بجزيرة أيرلندا لحين التوصل لبديل، ومن يعارضونها دون تقديم بديل واقعي هم في حقيقة الأمر يدعمون إقامة الحدود مجددا، حتى وإن لم يقروا بذلك".

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون خطوة تاريخية.

وكتب جونسون على "تويتر": "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر"، مضيفا: "سنستعيد السيطرة على قوانيننا بمجرد خروجنا من الاتحاد الأوروبي".

وجاءت تغريدة جونسون بعد تغريدة سابق لوزير الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ستيفن باركلي، الأحد 18 أغسطس / آب، التي قال فيها إنه وقع على قرار بإلغاء القوانين، التي صدرت عام 1972 باسم قانون المجتمعات الأوروبية، التي جعلت بريطانيا عضوا في المنظمة، التي صارت فيما بعد الاتحاد الأوروبي".