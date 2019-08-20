اليونان تنفي تلقيها طلبا لدخول الناقلة الإيرانية المفرج عنها موانئ البلاد

نفت اليونان تلقيها طلبا لدخول ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من جبل طارق، "غريس 1" إلى موانيء البلاد، وذلك بعد تقارير تحدثت عن توجه الناقلة لميناء كالاماتا.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة "أثينا" اليونانية للأنباء عن مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أن "الخارجية اليونانية تراقب عن كثب مسألة الناقلة الإيرانية"، مضيفة، نقلا عن وزارة النقل البحري أن "الناقلة لم تقدم طلبا رسميا لدخول لميناء اليوناني".

ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن "الخارجية على اتصال عبر القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، والتي يعد موقفها من المسألة معروفا لليونان ولجميع دول وموانئ البحر المتوسط".

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، الأحد الماضي، رفض طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بسبب قيود قانونية أوروبية.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها "تلقت طلبا أمريكيا مفصلا في 16 أغسطس/ آب الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضحت: "السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة".

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تعهدت طهران بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، بعدها، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة "غريس 1"، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.