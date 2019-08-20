الكرملين: واشنطن كانت تعمل على تقويض معاهدة الأسلحة النووية والدليل إطلاقها صاروخا محظورا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر إطلاق واشنطن لصاروخ محظور بموجب اتفاقية الحد من الأسلحة النووية دليل على أن الأمريكيين كانوا يعملون أصلاً على تقويض المعاهدة.

وأضاف بيسكون للصحفيين اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لاختبار أمريكا لصاروخ غير نووي. في الواقع، وصلت هذه الأخبار في وقت مبكر أمس أثناء لقاء الرئيس بوتين مع ماكرون، وأشار بوتين حينها إلى أن مثل هذه الاختبارات أظهرت مرة أخرى أن الأمريكيين منذ البداية كانوا يعملون على تقويض معاهدة الحد من الأسلحة النووية، وأن الأمريكيين كانوا يستعدون لها من البداية".

يتبع...