Widgets Magazine
تسجيل
16:38 20 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر

    ترامب يعلق على صورة رومانسية لابنته إيفانكا

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على صورة رومانسية عاطفية ظهرت فيها ابنته إيفانكا.

    نشرت إيفانكا ترامب، صورة تظهر فيها مع زوجها جاريد كوشنر، وعلقت عليها قائلة "الشمس تغرب في أسبوع مذهل".

    فعلق ترامب على الصورة قائلا "اثنين من الناس المدهشين، لا يمكنني أن أتخيل أني أعمل حاليا من دونهم، إنها أسابيع شاقة جدا".

    وتعمل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر كمستشارين في البيت الأبيض لمساعدة والدها ترامب.

    ​وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وفقا لإفصاح جديد عن الذمة المالية، أن "دخل إيفانكا وكوشنير، انخفض عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة".

    وبحسب البيانات المالية الشخصية التي تم الإفصاح عنها في 2017، فقد بلغ دخل الزوجين آنذاك 82 مليون دولار، فيما أشارت تقارير، إلى أن إيفانكا جنت 3.9 مليون دولار من حصة في فندق "ترامب إنترناشيونال" وأكثر من خمسة ملايين دولار من علامتها التجارية الخاصة.

    وأشار الإفصاح المالي الشخصي الجديد المقدم الشهر الماضي إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، إلى أن إيفانكا وكوشنر، تمكنا من حصد 29 مليون دولار أمريكي على الأقل في 2018.

    وتتبادل دوما إيفانكا وكوشنر صور رومانسية عديدة، كان أبرزها نشر إيفانكا عبر حسابها على "تويتر"، صورتين تجمعهما بزوجها في مناسبات مختلفة، وكتبت معها: "أنت نوري وحبي وحياتي، سنوية تاسعة سعيدة يا جاريد".

    ​​وتمثل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر "ثنائي قوي" في الإدارة الأمريكية الحالية، فإيفانكا هي الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارة غير مدفوعة الأجر في البيت الأبيض، وكانت سابقا تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترامب" للمقاولات، والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية "إيفانكا ترامب لايف ستايل".

    أما كوشنر، فهو من كبار مستشاري دونالد ترامب، ويمتلك إمبراطورية عقارات، وكان مالك صحيفة "نيويورك أوبزرفر"، ولكن في شهر فبراير/ شباط 2018، أفادت تقارير بأن صلاحياته انخفضت داخل البيت الأبيض، ما يجعل مستقبله مع زوجته إيفانكا في الإدارة الأمريكية غير واضح المعالم في الوقت الحالي.

    انظر أيضا:

    تصعد للقمر وتنضم إلى أبطال "صراع العروش"... إيفانكا ترامب تتعرض للسخرية بسبب والدها (صور)
    أصغر عضوة في الكونغرس الأمريكي تهاجم إيفانكا ترامب بعد فيديو لها من قمة العشرين
    وسائل إعلام أمريكية تنشر دخل إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر
    إيفانكا ترامب تواجه عاصفة سخرية بسبب "رئيس وزراء كينغ ستون"
    قصة صورة تشعل مواقع التواصل... إيفانكا وقادة العالم بينهم ابن سلمان
    أول تعليق من إيفانكا ترامب على القرارات السعودية التي هزت الرأي العام
    الكلمات الدلالية:
    صورة مثيرة, صورة ترامب, صورة, جاريد كوشنر, إيفانكا ترامب, دونالد ترامب, البيت الأبيض, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك