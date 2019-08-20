ترامب يعلق على صورة رومانسية لابنته إيفانكا

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على صورة رومانسية عاطفية ظهرت فيها ابنته إيفانكا.

نشرت إيفانكا ترامب، صورة تظهر فيها مع زوجها جاريد كوشنر، وعلقت عليها قائلة "الشمس تغرب في أسبوع مذهل".

فعلق ترامب على الصورة قائلا "اثنين من الناس المدهشين، لا يمكنني أن أتخيل أني أعمل حاليا من دونهم، إنها أسابيع شاقة جدا".

وتعمل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر كمستشارين في البيت الأبيض لمساعدة والدها ترامب.

Two incredible people. I can’t believe they’re not working (few work harder)! https://t.co/tsh8KDS8Qs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

​وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وفقا لإفصاح جديد عن الذمة المالية، أن "دخل إيفانكا وكوشنير، انخفض عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة".

وبحسب البيانات المالية الشخصية التي تم الإفصاح عنها في 2017، فقد بلغ دخل الزوجين آنذاك 82 مليون دولار، فيما أشارت تقارير، إلى أن إيفانكا جنت 3.9 مليون دولار من حصة في فندق "ترامب إنترناشيونال" وأكثر من خمسة ملايين دولار من علامتها التجارية الخاصة.

وأشار الإفصاح المالي الشخصي الجديد المقدم الشهر الماضي إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، إلى أن إيفانكا وكوشنر، تمكنا من حصد 29 مليون دولار أمريكي على الأقل في 2018.

وتتبادل دوما إيفانكا وكوشنر صور رومانسية عديدة، كان أبرزها نشر إيفانكا عبر حسابها على "تويتر"، صورتين تجمعهما بزوجها في مناسبات مختلفة، وكتبت معها: "أنت نوري وحبي وحياتي، سنوية تاسعة سعيدة يا جاريد".

You are my light, my love, my life.

Happy 9th anniversary, Jared. pic.twitter.com/clX3a2rMiW — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 25, 2018

​​وتمثل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر "ثنائي قوي" في الإدارة الأمريكية الحالية، فإيفانكا هي الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارة غير مدفوعة الأجر في البيت الأبيض، وكانت سابقا تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترامب" للمقاولات، والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية "إيفانكا ترامب لايف ستايل".

أما كوشنر، فهو من كبار مستشاري دونالد ترامب، ويمتلك إمبراطورية عقارات، وكان مالك صحيفة "نيويورك أوبزرفر"، ولكن في شهر فبراير/ شباط 2018، أفادت تقارير بأن صلاحياته انخفضت داخل البيت الأبيض، ما يجعل مستقبله مع زوجته إيفانكا في الإدارة الأمريكية غير واضح المعالم في الوقت الحالي.