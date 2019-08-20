هوك: نستبعد تنفيد أية شركة لآلية "إينستكس" بين إيران وأوروبا

قلل المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، من إمكانية تطبيق آلية "إينستكس" المالية بين إيران وأوروبا من قبل أية شركة.

قال هوك في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء "نحن لا نتوقع بأي حال استخدام إينستكس من قبل أية شركة... إذا كنت تعمل في شركة أووربية وكان لديك الخيار للعمل مع إيران أو العمل مع الولايات المتحدة ستتخذ هذا القرار في برهة".

وأضاف هوك "إيران ليس لديها نية للعمل بشفافية في النظام المالي"، متابعا "إيران إذا وافقت لن يكون لديها قدرة على غسل الأموال الذي يجري على قدم وساق، وبالتالي فلا يمكن أن تحقق إينستكس لإيران مبتغاها".

كما أشار هوك إلى أن واشنطن تتعقب حركة جميع ناقلات النفط الإيرانية، موضحا أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن النفط الذي تحمله الناقلة "غريس 1" لن يدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني.

وقال "سلطات جبل طارق كانت على حق في احتجاز ناقلة "غريس 1" ولا أريد التعقيب على إطلاق سراحها"، متابعا "السفينة أُعيد تسميتها وأصبحت أندريا داريا ونحن نتعقب حركتها".

وأضاف هوك "نريد التأكد من أن حمولة النفط على متن هذه السفينة لن تستخدم لدعم فيلق القدس والحرس الثوري وعملياتهما، نحن نتعقب حركة جميع ناقلات النفط الإيرانية، لأن النظام الإيراني يستخدم إيرادات النفط لتمويل."

هذا وكانت سلطات جبل طارق قد أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت السفينة الإيرانية المحتجرة في المضيق قبل شهر بذريعة أنها كانت تقل النفط إلى سوريا، الأمر الذي نفته السلطات الإيرانية.