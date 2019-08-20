بالصور... سقط عن الدرج في يوم زفافه فنسي زوجته

دخل رجل اسكتلندي في غيبوبة بعد سقوطه عن الدرج في يوم زفافه عندما كان يساعد موظف الفندق في نقل الهدايا إلى جناح العروسين.

تعثر كريس مالون أثناء صعوده على الدرج المؤدي إلى جناح العروسين وسقط من أعلى الدرابزون على ارتفاع 3.7 متر فأصيب على إثرها بعدة كسور في الجمجمة والعامود الفقري والكتف واليدين.

وقضى مالون عشرة أيام في العناية المشددة وعندما استيقظ لم يستطع التعرف على زوجته الجديدة بسبب فقدانه الذاكرة.

قالت أفريل زوجة مالون "كنت بجانبه عندما استيقظ لكنه لم يتعرف علي ولم يعلم حتى أننا متزوجين".

وقررت أفريل مساعدة زوجها في استعادة الذاكرة من خلال رواية قصصهم وغناء أغنيه زواجهم، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في استعادته للذاكرة.

ووفقا لأفريل تنبأ الأطباء بأن الأمر سيستغرق سنة ونصف لاستعادة صحته، لكن مالون عاد إلى المنزل بعد شهر واحد.

وحظر الأطباء من ممارسة الرياضة والقيام بأي نشاط بدني.