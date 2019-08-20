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18:56 20 أغسطس/ أب 2019
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    بالفيديو... لحظة قنص محتجز الرهائن في البرازيل

    © REUTERS / PILAR OLIVARES
    العالم
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    نشرت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الثلاثاء، لقطات فيديو للحظة قنص محتجز الرهائن في العاصمة البرازيلية، ريو دي جانيرو.

    وأظهر مقطع الفيديو أن الشرطة البرازيلية غافلت محتجز الرهائن، بأنها لا تنوي إطلاق النار، فيما كان يقف أحد القناصة في مكان بعيد في الجهة المعاكسة، وبمجرد ما خرج من الحافلة قام بقتله.

    الشرطة البرازيلية
    © REUTERS / RICARDO MORAES
    مقتل محتجز الرهائن داخل حافلة في البرازيل
    وأظهر الفيديو لحظة خروج المسلح خارج الحافلة، ليتم إطلاق النار عليه بعدها بلحظات، من قبل أحد القناصين، حتى لا تتسنى له العودة للحافلة.

    وقبل مقتله، أفرج المختطف عن 6 من الرهائن، على الأقل، منذ بدء عملية احتجازهم نحو الساعة 5:30 صباحا، بعد مفاوضات السلطات للمختطف، قبل أن يتم إنقاذ بقية المحتجزين فور مقتل المختطف.

    وسكب المختطف البنزين داخل الحافلة، وهدد بحرقها بمن فيها، حسب ما قال الرهائن الذين تم الإفراج عنهم.

    وأشار المتحدث باسم الشرطة البرازيلية إلى محتجز الرهائن يمكن أن يكون مصابا بمشاكل نفسية.

    ​وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن محتجز الرهائن قتل، بعدما أطلقت النار عليه خلال احتجازه الرهائن في حافلة على جسر بالعاصمة ريو دي جانيرو.

    وقال راديو "باند نيوز" البرازيلي إن مسلحا يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري يأخذ رهائن على جسر في البرازيل.

    وكان رجال الشرطة قد تمكنوا من إطلاق سراح 6 أشخاص على الأقل منهم 4 نساء ورجلين، وظل حوال 31 شخصا آخرين على متن الحافلة، حتى مقتل المحتجز الملثم.

    وعن عملية قنص المثلم، قال المتحدث باسم الشرطة العسكرية في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "هذه هي الشرطة التي نريد رؤيتها".

    وتابع "كان أمرا ضروريا أن يكون المثلم في وضعية جيدة بالنسبة للقناص، وهو ما تمكنا منه".

    وأشارت الشرطة إلى أن أيا من الرهائن لم يصب في عملية القنص.

    وأظهر البث المباشر الذي تنشره "سبوتنيك" أن العديد من سيارات الإسعاف، كانت متوقفة بالقرب من الحافلة، واستقبلت الرهائن عند إطلاق سراحهم، بعد 4 ساعات من عملية الاختطاف.

    ​وأوضحت الإذاعة البرازيلية إن الحادث وقع على جسر ريو نيتيروي، الذي يربط مدينتي ريو دي جانيرو ونيتيروي.

    وأشارت إلى أن المسلح استولى على حافلة على الجسر، واتخذ من كانوا على متنها رهائن.

    ​وأشارت إلى أنه لم ترد حتى الآن تفاصيل فورية، حول عدد الأشخاصن الذين على متن الحافلة.

    ​ولكن هدد الرجل الملثم بإشعال الحافلة، حال اقتربت الشرطة منه، كما أطلق النار على شخصين تقريبا.

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    مسلح يحتجز رهائن على جسر في البرازيل
    مقتل محتجز الرهائن داخل حافلة في البرازيل
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    احتجاز رهائن, احتجاز, أخبارالبرازيل, البرازيل
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