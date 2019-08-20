المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يغادر إلى الدوحة وكابول لاستئناف محادثات السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، سيغادر اليوم الثلاثاء إلى قطر وأفغانستان لاستئناف مفاوضات السلام بين "طالبان" والحكومة الأفغانية.

واشنطن - سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية اليوم إن "الممثل الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل زاد، سيغادر اليوم إلى قطر وأفغانستان".

وأضاف البيان "في الدوحة سيستأنف خليل زاد المحادثات مع "طالبان" كجزء من جهود تيسير عملية السلام التي تنهي النزاع في أفغانستان، وفي كابول سيعقد مشاورات مع الحكومة الأفغانية حول عملية السلام، وسيعمل على تشجيع مفاوضات السلام الداخلية".

وتتفاوض حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، من أجل التوصل لصفقة تنسحب بموجبها القوات الأمريكية من أفغانستان، وتعلن فيها الحركة هدنة ووقفا لعملياتها المسلحة.

كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أعلن أن مشروع الاتفاق الأمريكي مع طالبان يهدف إلى إحلال السلام في أفغانستان وليس إلى انسحاب القوات الذي سيعتمد على الوضع في البلاد.

وبالتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين واشنطن وحركة طالبان، كثفت الأخيرة من وتيرة هجماتها في العاصمة الأفغانية.