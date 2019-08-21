بومبيو: أمريكا ستتحرك إذا سلمت الناقلة الإيرانية النفط إلى سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما بوسعها من إجراءات لمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط إلى سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بومبيو للصحفيين إن، "أفدنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو، يعرض نفسه لخطر فرض عقوبات من الولايات المتحدة".

وأضاف بومبيو: "في حال توجهت هذه السفينة مجددا إلى سوريا، سنتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتناسب مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك".

هذا وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس بعد أن أعلن أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت السبت، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية جريس-1 التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.