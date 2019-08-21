بحث مشاركة روسيا في "السبع الكبار" خلال قمة مدينة بياريتز الفرنسية

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة "السبع الكبار"، العام المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وسيتم بحث هذه القضية خلال قمة العام الحالي في مدينة بياريتز الفرنسية في الفترة من 24 إلى 26 آب/أغسطس الحالي.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر: "إن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أكد أن الرئيس ترامب تحدث مع نظيره ماكرون هاتفيا، واتفقا على أنهما يريدان دعوة روسيا إلى قمة المجموعة العام المقبل، ومن المتوقع أن يبدأ ترامب مناقشات حول هذه القضية مع زعماء دول السبع".

وأشارت الشبكة إلى أن ماكرون أثار قضية دعوة روسيا للمشاركة في القمة العام المقبل، وقد وافق ترامب على هذا الاقتراح.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وست دول أعضاء صوتوا، في آذار/مارس عام 2014، على إخراج روسيا من مجموعة دول "الثماني الكبار"، وذلك ردا على قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم.

وتحولت المجموعة إلى مجموعة "السبع الكبار" وتضم حاليا كل من: ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.