بحث مشاركة روسيا في "السبع الكبار" خلال قمة مدينة بياريتز الفرنسية

موسكو - سبوتنيك. وسيتم بحث هذه القضية خلال قمة العام الحالي في مدينة بياريتز الفرنسية في الفترة من 24 إلى 26 آب/أغسطس الحالي.
وأشارت الشبكة إلى أن ماكرون أثار قضية دعوة روسيا للمشاركة في القمة العام المقبل، وقد وافق ترامب على هذا الاقتراح.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وست دول أعضاء صوتوا، في آذار/مارس عام 2014، على إخراج روسيا من مجموعة دول "الثماني الكبار"، وذلك ردا على قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم.
وتحولت المجموعة إلى مجموعة "السبع الكبار" وتضم حاليا كل من: ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
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