انقطاع التيار الكهربائي مجددا في عدد من أحياء العاصمة الفنزويلية

أفادت وسائل إعلام فنزويلية، يوم أمس الثلاثاء، عن حصول انقطاع في التيار الكهربائي في عدد من أحياء العاصمة كراكاس.

وبحسب قناة "تيلي سور" الفنزويلية، فإن العاصمة كراكاس شهدت، يوم أمس ليلا، انقطاعا كهربائيا لساعات عدة دون معرفة السبب.

وأوضح السكان أن الكهرباء عادت بعد الظهر إلى بعض المناطق وبقيت مقطوعة في مناطق أخرى من العاصمة.

ويأتي ​انقطاع الكهرباء،​ أمس الثلاثاء، بعد العطل الذي حدث في 22 و23 يوليو/تموز الماضي، وأغرق في العتم كراكاس التي تضم خمسة ملايين نسمة.

وأمضت فنزويلا، نهاية الأسبوع الفائت، في ظلام دامس إثر انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، أرجعت الحكومة سببه إلى عملية تخريب متعمدة. وبدأ ما تعتبره الحكومة الفنزويلية "حربا كهربائية" في السابع من مارس/آذار.