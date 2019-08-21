منشور ماكرون باللغة الروسية يثير غضب السياسيين

انتقد العديد من السياسيين الأوكرانيين منشور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة الروسية، والذي نشره الأخير على صفحته فيسبوك بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب الرئيس الفرنسي أن روسيا هي دولة أوروبية ، وقال إنه يؤمن بأوروبا التي تمتد "من لشبونة إلى فلاديفوستوك"، وكذلك إمكانية إنشاء نظام للأمان والثقة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي الأوكرانية إيرينا غاراشينكو، إن الساسة الأوروبيين "يقلدون بوتين". وأعربت عن خيبة أملها من أن الغرب لن "يقاتل من أجل أوكرانيا"، وبرأيها أن أوروبا سوف ترفع العقوبات الاقتصادية عن موسكو العام المقبل.

صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق فولوديمير أوغريزكو، بأن ماكرون وبوتين ناقشا تسوية الوضع في أوكرانيا دون مشاركة الجانب الأوكراني، وأشار نائب رئيس البرلمان الأوكراني فلاديمير أرييف إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى إنشاء "روسيا من فلاديفوستوك إلى لشبونة".

التقى بوتين وماكرون في 19 أغسطس/آب، في مقر إقامة فورت بريغانسون، جنوبي فرنسا، واستمرت المحادثة بين الرئيسين أكثر من 3.5 ساعات، حيث قاما أولاً، بالإجابة عن أسئلة الصحفيين، ثم اجتمعا في محادثة مغلقة.

وأحد الموضوعات التي تمت مناقشتها هي الاشتباكات في دونباس، بالإضافة إلى موضوع معاهدة الصواريخ، وتم اللقاء قبل أيام قليلة من اجتماع "مجموعة السبع" الذي سيعقد في بياريتز الفرنسية من 24 إلى 26 أغسطس.