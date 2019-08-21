احتجاج شديد اللهجة وعقوبات صينية ضد موافقة واشنطن بيع مقاتلات لتايوان

أعرب الناطق باسم الخارجية الصينية، غين شوان، عن احتجاج بلاده على موافقة الولايات المتحدة بيع أسلحة لتايوان، وأعلن عن عزم بكين فرض عقوبات ضد الشركات الأمريكية ذات الصلة.

وكان البنتاغون قد أعلن، في وقت سابق، أن الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع مقاتلات إف-16 لتايوان، في صفقة يبلغ حجمها 8 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية في إحاطة تعليقا على هذا الشأن: "الصين تحتج فيما يتعلق بهذا الشأن، وقد قدمنا احتجاجنا شديد اللهجة إلى الجانب الأمريكي".

وأضاف المتحدث أن الصين ستفرض عقوبات ضد الشركات الأمريكية ذات الصلة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، أنه وافق على صفقة بيع مقاتلات F-16 إلى تايوان، على الرغم من احتجاج السلطات الصينية.