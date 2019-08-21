ظريف يكشف مراسلات وجهها إلى سعود الفيصل... كيف رد الأمير السعودي

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إعلان استعداد بلاده للحوار مع المملكة العربية السعودية، معربا عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار رغم "الثمن الذي يدفعه"، على حد تعبيره.

وقال ظريف، خلال لقائه مع الجالية الإيرانية في السويد: "عندما كنت في الكويت قلت للكويتيين إننا مستعدون للحوار مع السعودية منذ الغد إذا كانت هي مستعدة لذلك"، وذلك حسب قناة "العالم" الإيرانية.

وكشف ظريف جانبا من مراسلاته مع وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل الذي توفي عام 2011". وقال ظريف: "السعوديون كانوا يتكلمون بشكل عجيب، يقولون إن ظريف لا قيمة له ومشكلتنا مع اللواء قاسم سليماني".

وأضاف ظريف: "لكي تعرفوا أنهم يكذبون، عندما أصبحت وزيرا، تحدثت إلى قاسم سليماني واقترحنا على سعود الفيصل أننا مستعدون للحوار بشأن اليمن والبحرين والعراق وسوريا ولبنان، وأبلغتهم في رسالتي إذا كنتم تعتقدون أنني بلا قيمة فلتتحدثوا مع السيد سليماني".

وقال إنه تلقى من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ردا، بأنه "لا علاقة لكم (أنتم الإيرانيون) بالعالم العربي".

وتابع ظريف بالقول: "الآن ترون هل لنا علاقة بالعالم العربي أم لا؟ لقد هزموا في سوريا واليمن وسجنوا رئيس وزراء لبنان... أنا أدعم العلاقات مع دول الجوار، لقد بذلت ضغوطا لتحسين العلاقات مع دول الجوار ودفعت الثمن، وما زلت مستعدا لدفع المزيد".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن "الجانب الآخر لا يكترث بمن يحكم إيران سواء كان إصلاحيا أو محافظا أو علمانيا. وقال إن "أيا كان من يحكم إيران فهي لقمة كبيرة على إسرائيل، لقد وقف الإيرانيون على أرجلهم لأربعين عاما، ولهذا فهم غير قادرين على تحمل إيران كما هي".