ظريف: لن ننسحب من الاتفاق النووي والتخلي عنه سيفتح باب الجحيم

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن إيران ستواصل التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وذكر الوزير الإيراني، ردا على سؤال لأحد الصحفيين في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام: "معاهدة عدم الانتشار هي حجر الزاوية في الشرعية الدولية وسنظل ملتزمين بعدم الانتشار".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.