كييف: استئناف عمل روسيا في مجموعة الثماني الكبار سيكون بمثابة هزيمة لأوكرانيا

رأى نائب رئيس الوزراء الأوكراني، فياتشيسلاف كيريلينكو، اليوم الأربعاء، أن استئناف عمل روسيا في مجموعة الثماني الكبار سيكون بمثابة هزيمة لأوكرانيا.

كييف - سبوتنيك. وفي هذا الصدد كتب كيريلينكو على صفحته في تويتر: "استئناف عمل روسيا في مجموعة الثماني الكبار دون تخليها عن احتلال إقليم دونباس وعن ضم شبه جزيرة القرم ستكون بمثابة هزيمة لأوكرانيا".

Росію можуть повернути до G8 вже наступного року. Напевно наші партнери оцінюють зміну влади в Україні як зміну позиції України щодо Росії. А наша зовнішня політика стала пасивною. Повернення Росії до G8 без деокупації Донбасу та деанексації Криму стане великою поразкою України — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) August 21, 2019

وبحسب كيريلينكو، فإن التصريحات حول احتمال استئناف روسيا عملها في مجموعة الثماني الكبار تدل على أن شركاء أوكرانيا ينظرون إلى تغيير السلطة في أوكرانيا بأنه تغيير في موقفها من روسيا أيضا.

وكتب في هذا الصدد: "قد تتم إعادة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبار في العام المقبل. وربما ينظر شركاؤنا إلى تغيير السلطة في أوكرانيا كأنه تغيير في موقفها من روسيا أيضا، بينما سياستنا الخارجية أصبحت سياسة سلبية".

يذكر أنه سبق وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه لا يمانع في عودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار واستئناف عمل هذه المجموعة في شكل الثماني الكبار.