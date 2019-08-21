مادورو يشكر بوتين والشعب الروسي على مساعداتهم لفنزويلا

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، اليوم الأربعاء، أنها تحمل رسالة شكر من الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشعب روسيا على الدعم والمساعدة التي يقدمونها لفنزويلا.

وقالت رودريغيز خلال لقائها مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "إنه لمن دواعي سرورنا دائمًا أن نكون مع الشعب الشقيق - الشعب الروسي".

وتابعت رودريغيز:

أحمل معي الشكر الشخصي من الرئيس نيكولاس مادورو إلى الرئيس فلاديمير بوتين، ولكم، لحكومتكم، لشعبكم على الدعم والمساعدة التي تقدمونها لبلدنا.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا.

وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفا غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.