متحدثة: القصر الملكي الدنماركي يعتبر قرار ترامب بإلغاء زيارته "مفاجأة"

أخبرت لين بالبي وكالة "أسوشيتيد برس" أن الأخبار كانت "مفاجأة" للعائلة المالكة، التي دعت ترامب رسميا إلى زيارة الدنمارك في 2 و 3 سبتمبر/ أيلول كجزء من رحلة أوروبية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الرئيس الأمريكي ألغى زيارته إلى الدنمارك بعد رفض الأخيرة عرض ترامب بشأن شرائه لجزيرة غرينلاد.
واعتبر ترامب أن الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند، فسوف يرجئ اللقاء المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق.
وقال ترامب: "وفرت رئيسة الوزراء قدرا كبيرا من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة وأشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".
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