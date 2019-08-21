متحدثة: القصر الملكي الدنماركي يعتبر قرار ترامب بإلغاء زيارته "مفاجأة"

ذكرت متحدثة من القصر الملكي في الدنمارك، اليوم الأربعاء، أن القصر الملكي تفاجأ من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء زيارته للدنمارك الشهر المقبل بعد أن وصف رئيس الوزراء خطته لشراء جزيرة غرينلاند بأنها "عبثية".

أخبرت لين بالبي وكالة "أسوشيتيد برس" أن الأخبار كانت "مفاجأة" للعائلة المالكة، التي دعت ترامب رسميا إلى زيارة الدنمارك في 2 و 3 سبتمبر/ أيلول كجزء من رحلة أوروبية.

وقرر الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلغاء​ زيارته التي كانت مقررة إلى الدنمارك يومي 2 و3 سبتمبر، وذلك بعد أن رفضت رئيسة وزراء ​الدنمارك​ فكرته لشراء جزيرة غرينلاند

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الرئيس الأمريكي ألغى زيارته إلى الدنمارك بعد رفض الأخيرة عرض ترامب بشأن شرائه لجزيرة غرينلاد.

واعتبر ترامب أن الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند، فسوف يرجئ اللقاء المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق.

وقال ترامب: "وفرت رئيسة الوزراء قدرا كبيرا من النفقات والجهد لكل من ​الولايات المتحدة​ والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة وأشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".