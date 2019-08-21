أقوى تهديد من إيران... هذا ما يحدث في حال وقف صادرات النفط الإيرانية

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من محاولات تصفير صادرات نفط بلاده، مؤكدا أنه في تلك الحالة لا يمكن التعويل على أمن الطرق البحرية كما كان في السابق.

وقال روحاني، خلال لقائه مع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي: "القوى الدولية تعلم أنه في حالة فرض عقوبات شاملة وتصفير صادرات النفط الإيراني، فإن الطرق البحرية الدولية لن تكون آمنة كما كانت في السابق"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي شأن آخر، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده اختارت المسار الصحيح في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ردا على تلكؤ الدول الأوروبية وعدم تنفيذ تعهداتها تجاه الجمهورية الإسلامية.

وكانت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أن بلاده أزالت نحو 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية، وقال إن ذلك يأتي نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.

وأضاف بومبيو، أن الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة تلك الاستراتيجية. كما قال إن بلاده ستتخذ كل إجراء يتسق مع عقوباتها لمنع الناقلة الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق من تسليم النفط إلى سوريا.