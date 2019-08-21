أعلن نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس عدم تقديم بلاده مساعدة لناقلة إيرانية تبحر شرقا بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا.

وقال فارفيتسيوتيس، اليوم الأربعاء، لقناة "إيه.إن.تي1" التلفزيونية اليونانية: "بعثنا برسالة واضحة مفادها أننا لا نرغب بأي حال في تسهيل تهريب هذا النفط إلى سوريا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتحمل الناقلة أدريان داريا 1، التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق، مليوني برميل من النفط الخام. وتبحر حاليا باتجاه الشرق وأظهرت جهات تتبع السفن أن وجهة السفينة المعلنة هي ميناء كالاماتا اليوناني، وأن من المتوقع وصولها يوم 26 أغسطس/ آب.

وترغب الولايات المتحدة في احتجاز الناقلة إذ تقول إن لها صلة بالحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه منظمة إرهابية. وتحث اليونان على الامتناع عن تقديم أي مساعدة، فيما قال مصدر دبلوماسي قبرصي إن رسالة مشابهة أرسلت إلى بلاده أيضا.اليونان تؤكد عدم مساعدتها الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

وذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء أن شركة شحن إيرانية تستأجر الناقلة أدريان داريا في الوقت الحالي.

وقال فارفيتسيوتيس إن اليونان لا تملك الموانئ الملائمة لمثل هذه السفينة الكبيرة، لكنه لم يقلل من احتمال أن ترسو الناقلة في المياه الإقليمية اليونانية.