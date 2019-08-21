فنزويلا: العقوبات الأمريكية تتيح تعزيز تعاوننا مع روسيا

أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي، دلسي رودريغيز، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلادها، أتاحت تعزيز التعاون الفنزويلي الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت رودريغيز قبل بدء محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "لدينا أخبار جيدة، بما في ذلك وفيما يتعلق بتعاوننا: العقوبات غير القانونية (الأمريكية) التي فرضت على بلادنا، فتحت أمامنا فرصا رائعة لتطوير تعاوننا مع روسيا".

وأشارت نائب الرئيس الفنزويلي إلى أن التبادل بين روسيا وفنزويلا قد ازداد ووصل إلى أحجام متزايدة باطراد.

ويذكر في هذا السياق، أن الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بدأت بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية بفنزويلا في 21 كانون الثاني/يناير، حينما أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غايدو، نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للدولة، ليحصل على اعتراف من قبل عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما دعمت روسيا والصين وتركيا وعددا من الدول الأخرى، مادورو كرئيس شرعي وحيد للبلاد.

ووصفت موسكو "الوضع الرئاسي" لخوان غايدو بأنه غير موجود، فيما وصف مادورو رئيس البرلمان خوان غايدو بأنه دمية أمريكية.