نائب الحرس الثوري الإيراني: ما من أحد يمكنه تأمين الخليج سوى إيران ودول المنطقة

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي إنه لا يمكن لأحد تأمين الخليج باستثناء إيران ودول المنطقة.

وأكد فدوي أن تأمين الخليج مسؤولية تقع على عاتق إيران ودول المنطقة، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح فدوي:

أعداء دول المنطقة وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، تحدثوا مرارا وتكرارا عن الأمن في الخليج الفارسي على مر السنين، وكرروا هذه التجربة، لكن النتيجة أظهرت أنهم لا يستطيعون خلق الأمن، بل يخلقون حالة من عدم الأمان.

وفي وقت سابق قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا" نقلا عن قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يعيشان لحظات صعبة وعلى فوهة بركان بسبب وجود قوات أجنبية في المنطقة.

وقال تنكسيري للوكالة "الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبا سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع".