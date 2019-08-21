ترامب يعلق على وصفه بـ"ملك إسرائيل" وأعظم رئيس أمريكي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على كلمات المذيع الأمريكي وين ألين روت، الذي وصفه فيها بـ"أعظم رئيس أمريكي بالنسبة لليهود وإسرائيل عبر تاريخها".

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأربعاء 21 أغسطس / آب: "شكرا ألين روت، على كلماتك الطيبة".

ولفت إلى قوله: "ترامب هو أعظم رئيس أمريكي بالنسبة لليهود وإسرائيل عبر تاريخها، وهو أعظم رئيس لكل اليهود في العالم، وليس في أمريكا وحدها"، مضيفا: "يهود إسرائيل يحبون ترامب وكأنه ملك إسرائيل، لكن اليهود الأمريكيين لا يعرفونه أو يحبونه".

“Thank you to Wayne Allyn Root for the very nice words. “President Trump is the greatest President for Jews and for Israel in the history of the world, not just America, he is the best President for Israel in the history of the world...and the Jewish people in Israel love him.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

وتابع: "إذا استمر الرئيس ترامب على طريقته وفيما يفلعه، فإنه سيكون جيدا لكل اليهود ولكل شخص في أمريكا، وبالطبع لكل من يريدون الحصول على فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي تدوينة أخرى، أشار ترامب، إلى أن النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، تريد قطع المساعدات عن إسرائيل، مشيرا إلى أنها تعكس الوجه الجديد للحزب الديمقراطي.

....like he’s the King of Israel. They love him like he is the second coming of God...But American Jews don’t know him or like him. They don’t even know what they’re doing or saying anymore. It makes no sense! But that’s OK, if he keeps doing what he’s doing, he’s good for..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

وتابع: "ما تفعله طليب، يكشف كراهيتها لليهود والإسرائيليين".

وفي تصريحات أخرى هاجم ترامب النائبين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، بسبب تصريحاتهما السابقة حول إسرائيل.

وقال إنهما تنتقدان اليهود الأمريكيين، الذين يصوتون للديمقراطيين، قائلا إن ذلك يظهر نقصا تاما في المعرفة.

.....all Jews, Blacks, Gays, everyone. And importantly, he’s good for everyone in America who wants a job.” Wow! @newsmax @foxandfriends @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق، أنها سمحت لطليب بزيارة الضفة الغربية المحتلة لدواع إنسانية، بعدما تعهّدت النائبة الديموقراطية خطيا باحترام شروط الزيارة، لكنها أعلنت، في وقت لاحق، عدولها عن الزيارة بسبب ما وصفته بـ"الشروط الجائرة"، التي فرضتها عليها الدولة العبرية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وكان ترامب الذي تناصبه النائبة رشيدة طليب، العداء دعا علنا الدولة العبرية إلى منع زيارتهما، التي كانت مقررة إلى الضفة الغربية، وكتب على "تويتر": "إذا سمحت إسرائيل للنائبتين عمر وطليب بالزيارة فهذا سيظهر ضعفا كبيراً"، معتبرا أنّهما تكرهان إسرائيل وجميع اليهود، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما".